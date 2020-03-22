فادي نجاح يكشف عن كواليس مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

أكد فادي نجاح، لاعب المقاولون العرب، أنه كان هناك مفاوضات من الأهلي والزمالك لضمه.

وقال فادي خلال حواره ببرنامج الماتش : "سيد عبد

الحفيظ تحدث معي من قبل للانضمام إلى الأهلي لكن المفاوضات كانت بشكل غير رسمي لم تستمر".

وأكمل : "بعض الوكلاء تحدثوا معي أيضا للانضمام إلى الزمالك".

وأتم: "فضلت الانضمام إلى إنبي بعد نهاية تجربتي الاحترافية لرغبتي بالاقامة في مصر، لكن لم أشعر بالراحة في أجواء الفريق".