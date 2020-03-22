فادي نجاح يكشف عن كواليس مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

أكد فادي نجاح، لاعب المقاولون العرب، أنه كان هناك مفاوضات من الأهلي والزمالك لضمه.
وقال فادي خلال حواره ببرنامج الماتش : "سيد عبدالحفيظ تحدث معي من قبل للانضمام إلى الأهلي لكن المفاوضات كانت بشكل غير رسمي لم تستمر".
وأكمل : "بعض الوكلاء تحدثوا معي أيضا للانضمام إلى الزمالك".
وأتم: "فضلت الانضمام إلى إنبي بعد نهاية تجربتي الاحترافية لرغبتي بالاقامة في مصر، لكن لم أشعر بالراحة في أجواء الفريق".
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