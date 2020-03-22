رياضة | رونالدو يخسر بسبب فيروس كورونا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يخسر بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 22/مارس/2020 - 03:06 ص
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ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد قد يتسبب في تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لخسائر مالية ضخمة.
وأوضحت صحيفة ذا صن البريطانية أن الأندية الإيطالية في طريقها إلى خفض رواتب اللاعبين بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30 % وذلك بسبب توقف النشاط الكروي في الوقت الحالي.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن كريستيانو صاحب الراتب الأعلى في الكالتشيو - الذي يتقاضى 510 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا - سيكون أكثر النجوم تأثرًا بقرار التخفيض.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن خسائر كريستيانو رونالدو قد تصل إلى 8.4 مليون جنيه إسترليني، حيث أن يوفنتوس سيتجه لتخفيض رواتب نجومه بحوالي 30 %.
ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية عن مجلة فوربس الفرنسية أن كريستيانو يفتخر بأن لديه ثروة صافية تبلغ 361 مليون إسترليني.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن قائمة أجور نجوم الشيدة العجوز تشهد بعض التفاوت فبعد رونالدو يأتي جونزالو هيجواين بحوالي 12 مليون يورو سنويًا يليه مباشرة مواطنه باولو ديبالا بحوالي 10.5 مليون يورو سنويًا.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن كريستيانو رونالدو يمتلك عقد مدى الحياة مع شركة ملابس تبلغ قيمته 773 مليون جنيه إسترليني.
وذكرت تقارير صحفية إيطالية مؤخرًا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس سيخضع لحجر صحي أطول من زملائه الآخرين المتواجدين حاليًا في إيطاليا.
وأفاد موقع توتو ميركاتو الإيطالي بأن الحجر الصحي الإلزامي سيكون في انتظار رونالدو برفقة ثلاثة من نجوم يوفنتوس وهم جونزالو هيجواين وميراليم بيانيتش وسامي خضيرة الذين سافروا خارج إيطاليا في الأيام القليلة الماضية.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رونالدو كان قد غادر إيطاليا متجهًا إلى البرتغال في الأسابيع الماضية للاطمئنان على والدته وظل هناك خوفًا من تفشي فيروس كورونا الذي ضرب إيطاليا بشدة.
وأوضحت صحيفة ذا صن البريطانية أن الأندية الإيطالية في طريقها إلى خفض رواتب اللاعبين بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30 % وذلك بسبب توقف النشاط الكروي في الوقت الحالي.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن كريستيانو صاحب الراتب الأعلى في الكالتشيو - الذي يتقاضى 510 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا - سيكون أكثر النجوم تأثرًا بقرار التخفيض.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن خسائر كريستيانو رونالدو قد تصل إلى 8.4 مليون جنيه إسترليني، حيث أن يوفنتوس سيتجه لتخفيض رواتب نجومه بحوالي 30 %.
ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية عن مجلة فوربس الفرنسية أن كريستيانو يفتخر بأن لديه ثروة صافية تبلغ 361 مليون إسترليني.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن قائمة أجور نجوم الشيدة العجوز تشهد بعض التفاوت فبعد رونالدو يأتي جونزالو هيجواين بحوالي 12 مليون يورو سنويًا يليه مباشرة مواطنه باولو ديبالا بحوالي 10.5 مليون يورو سنويًا.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن كريستيانو رونالدو يمتلك عقد مدى الحياة مع شركة ملابس تبلغ قيمته 773 مليون جنيه إسترليني.
وذكرت تقارير صحفية إيطالية مؤخرًا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس سيخضع لحجر صحي أطول من زملائه الآخرين المتواجدين حاليًا في إيطاليا.
وأفاد موقع توتو ميركاتو الإيطالي بأن الحجر الصحي الإلزامي سيكون في انتظار رونالدو برفقة ثلاثة من نجوم يوفنتوس وهم جونزالو هيجواين وميراليم بيانيتش وسامي خضيرة الذين سافروا خارج إيطاليا في الأيام القليلة الماضية.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رونالدو كان قد غادر إيطاليا متجهًا إلى البرتغال في الأسابيع الماضية للاطمئنان على والدته وظل هناك خوفًا من تفشي فيروس كورونا الذي ضرب إيطاليا بشدة.
وأوضح الموقع الإيطالي أنه عندما يتم استئناف التدريبات سيكون على رباعي السيدة العجوز التواجد في حجر صحي لمدة 14 يومًا بمجرد وصولهم إلى إيطاليا.
وكشف الموقع الإيطالي أن قرار الحكومة الإيطالية لمكافحة فيروس كورونا ينص على أنه يجب على العائدين من الخارج دخول حجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا
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