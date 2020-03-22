رياضة | رونالدو يخسر بسبب فيروس كورونا



وأفاد موقع توتو ميركاتو الإيطالي بأن الحجر الصحي الإلزامي سيكون في انتظار رونالدو برفقة ثلاثة من نجوم يوفنتوس وهم جونزالو هيجواين وميراليم بيانيتش وسامي خضيرة الذين سافروا خارج إيطاليا في الأيام القليلة الماضية.



وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رونالدو كان قد غادر إيطاليا متجهًا إلى البرتغال في الأسابيع الماضية للاطمئنان على والدته وظل هناك خوفًا من تفشي فيروس كورونا الذي ضرب إيطاليا بشدة.



وأوضح الموقع الإيطالي أنه عندما يتم استئناف التدريبات سيكون على رباعي السيدة العجوز التواجد في حجر صحي لمدة 14 يومًا بمجرد وصولهم إلى إيطاليا.

وكشف الموقع الإيطالي أن قرار الحكومة الإيطالية لمكافحة فيروس كورونا ينص على أنه يجب على العائدين من الخارج دخول حجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا