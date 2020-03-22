رياضة | كوتينيو وسيلة برشلونة لضم نجم إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتينيو وسيلة برشلونة لضم نجم إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأنه هناك تطور جديد يربط البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ بالعودة إلى إنتر ميلان.



وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن رحيل كوتينيو إلى صفوف إنتر ميلان سيكون جزءًا من صفقة انضمام لاوتارو مارتينيز من الفريق الإيطالي إلى برشلونة الإسباني.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه هناك احتمالين للصفقة، الاحتمال الأول هو أن تكون إعارة فيليب كوتينيو مرتبطة بصفقة لاوتارو مارتينيز. أما الاحتمال الثاني، فإن إنتر ميلان يدرس ضم فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة لمدة موسمين لكن ستكون هذه المفاوضات لا علاقة لها بانضمام لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن وصول كوتينيو سيجبر أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان على تغيير خطة الفريق إلى 3-4-2-1.



وكشفت الصحيفة الإيطالية أن فيليب كوتينيو سبق وأن مثل إنتر ميلان خلال الفترة من 2008 حتى 2013 قبل أن ينضم إلى صفوف ليفربول مقابل 8.5 مليون يورو.

Advertisements



وأفادت تقارير صحفية إيطالية في الشهر الماضي بأن برشلونة الإسباني يخطط لإدراج بعض نجومه ضمن عرضه من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي.



وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن إدارة النادي الكتالوني يُمكن أن يدرج نجوم مثل البرازيلي فيليب كوتينيو والتشيلي أرتورو فيدال والفرنسي جان كلير توديبو والإسباني كارليس ألينيا.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ذلك يعود إلى أن برشلونة ليس مستعدًا لدفع الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان والذي يبلغ 111 مليون يورو والذي يُمكن كسره في أول أسبوعين في شهر يوليو المقبل.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن برشلونة سيحاول من خلال عملية تضمين اللاعبين خفض تقييم إنتر ميلان بشأن مهاجم الألبيسيليتي الدولي والمُقدر بحوالي 150 مليون يورو.



وعلى الجانب الآخر، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن لاوتارو مارتينيز يحظى باهتمام أيضًا من كلا من ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.