رياضة | أبرز تصريحات نجوم كرة القدم عن فيروس كورونا

بينما تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن فيروس كورونا، قائلا:" الآن كرة القدم ليست مهمة على الإطلاق، حياة الإنسان هي الأهم في هذه اللحظات".

في حين قال سيرخيو راموس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني:" كما قال عزيزنا ألفريدو دي ستيفانو، لا يوجد لاعب جيد كما يكون الجميع معًا، الأن نفس الشيء يحدث، علينا جميعًا أن نضيف، من السهل جدًا البقاء في المنزل، المسؤولية للجميع، يجب البقاء في المنزل".