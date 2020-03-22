شكرا لقرائتكم خبر عن «باخ» يكشف مصير أوليمبياد طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، إنهم يعكفون على دراسة عدة سيناريوهات مختلفة تتعلق بدورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 2020 فى طوكيو، لكن الإلغاء غير مطروح.

ورغم التأثير الهائل لتفشى فيروس كورونا حول العالم، حرص منظمو الحدث الرياضى الكبير، الذى يقام كل 4 أعوام، على أن الدورة ستقام فى موعدها بداية من 24 يوليو دون أى تغيير فى الخطط المعدة سلفًا.

ورغم كل ذلك يؤكد «باخ» لصحيفة «نيويورك تايمز» أن مجرد التفكير فى إلغاء الدورة غير مطروح أصلا.

وقال «باخ» عن ذلك: «الإلغاء ليس على جدول الأعمال. نحن ملتزمون بتنظيم دورة ألعاب ناجحة».

وتابع: «بالطبع نحن نبحث عدة سيناريوهات مختلفة، لكننا نختلف عن الكثير من الاتحادات الرياضية وروابط الدورى المختلفة، لأن موعد بدء الدورة بعد 4 أشهر ونصف من الآن».

وأضاف «باخ»: «ما يسبب خصوصية هذه الأزمة وصعوبتها هو الغموض الذى يكتنف الموقف. لا يمكن لأحد اليوم معرفة تطورات الوضع غدا أو كيف ستكون عليه الأوضاع بعد شهر».

Advertisements

وتوقعت اليابان أن تستقبل نحو 600 ألف شخص ما بين رياضى ومشجع خلال الدورة، وهو ما دفعها لضخ استثمارات كبيرة فى الإعداد للحدث، بلغت أكثر من 12 مليار دولار.

لكن «باخ» يقول إن القرار النهائى حول الدورة لن تحدده عوامل أو مصالح مالية.

على جانب آخر، أكد تقرير صحفى إيطالى أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم يدرس إنقاذ الأندية من فخ الخسائر المالية.

وتعانى كل البطولات الكبرى للأندية فى أوروبا من الإيقاف بسبب الخوف من تفشى فيروس كورونا، مما تسبب فى خسائر مالية ضخمة.

ووفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، فإن خسائر الأندية هذا الموسم تنذر بعواقب وخيمة عليها وفقًا لقانون اللعب المالى النظيف الذى يطبقه «يويفا».

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبى يدرس تجميد تطبيق القانون هذا العام، بسبب الظروف الاستثنائية التى تعيشها الكرة العالمية.

وأوضحت أن الأمر تحت الدراسة من قبل لجان الاتحاد الأوروبى للتعامل مع خطة الطوارئ لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا على الكرة.

وقالت الصحيفة إن الأندية تضغط حتى يتجاهل الاتحاد الأوروبى النظر لخسائر موسم 2019-2020، دون تجميد القانون بشكل عام.