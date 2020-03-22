شكرا لقرائتكم أحمد رفعت يكشف هويته الكروية: زملكاوي ورفضوني في قطاع الناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري انه زملكاوي من الصغر وأنه سبق وأن دخل اختبارات القلعة البيضاء في سن السبع سنوات الا أن المسئولين رفضوني.

أضاف احمد رفعت في حواره مع برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على قناة أون تايم الفضائية أنه انضم للأهلي بعدها بأسبوع واحد.

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تابع أحمد رفعت ان الزمالك في عهد كريستيان جروس شهد قيام المدرب بتوجيه بعض اللاعبين بطريقة الوقوف الجيد في الملعب وهي أمور تعلمها في الصغر مع بدر رجب مدرب قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وهذا الأمر فرق معايا في الكثير خلال فتر تواجدي بالزمالك.

وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الاجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا وهو ما جعل ادارة النادي الأهلي تقرر هي الأخرى الغاء النشاط الرياضى وغلق مقرات القلعة الحمراء لنهاية الشهر الجاري.