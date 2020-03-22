شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: أمتلك عروض خارجية ومحلية ولن أرحل إلا بموافقة المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد إبراهيم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، إنه يمتلك عدد من العروض الخارجية والمحلية في الوقت الجاري.
وتابع محمد إبراهيم في مداخلة تليفونية: "رغم امتلاكي عدة عروض، ولكنني لن أرحل إلا بموافقة مصر المقاصة"
وأضاف: "عقدي مع المقاصة سينتهي بنهاية الموسم ولن يتحدثوا معي حتى الوقت الجاري لتجديد العقود"
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