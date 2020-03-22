شكرا لقرائتكم محمد عبدالواحد: حسام عاشور يستحق اللعب أساسيا على حساب فتحي وديانج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عبدالواحد، نجم الزمالك السابق والمدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن رحيل حسام عاشور وشريف إكرامي، عن صفوف الأهلي مع بداية الموسم قرار خاطئ.

وأكد محمد عبدالواحد فى تصريحات تليفزيونية: "إدارة الأهلي أخطأت برحيل عاشور وإكرامي قرارهم غير مدروس"

وعن نية دجلة في مفاوضة الثنائي: "مرحبا بهم في وادي دجلة ولكن هذا القرار يرجع لمجلس إدارة النادي".

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قال محمد عبدالواحد، نجم الزمالك السابق والمدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، لا يستحق الرحيل عن الأهلي ومطالبته بالاعتزال قرار خاطئ من الأهلي.

وأكد محمد عبدالواحد خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عاشور يستحق اللعب في الأهلي ولديه لياقة بدنية تؤهله للعب أساسيا في صفوف الأهلي حتى الآن".

وتابع: "لو كنت مدربا للأهلي كنت سأعتمد على حسام عاشور أساسيا بجانب عمرو السولية، فهو أفضل من حمدي فتحي وآليو ديانج".