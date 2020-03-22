شكرا لقرائتكم مصيلحي يتحدى الخطيب ومرتضى ويتبرع لـ700 أسرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري تحديه في الخير لصالح الأسر الغير قادرة في حمل جديد مع رؤساء الأندية بسبب فيرو كورونا وأثاره السلبية على الغير قادرين.

وقال مصيحلي في تصريحات لقناة أون سبورت الفضائية مساء السبت: "أتكفل بتبرعات 700 عائلة في شهر ابريل، وأتحدى خلالها مرتضى منصور رئيس الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، وفرج عامر رئيس سموحة، وسمير حلبية رئيس المصري، وابراهيم عثمان رئيس الاسماعيلي، ومحمد الطويلة رئيس نجوم المستقبل".