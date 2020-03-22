شكرا لقرائتكم ميلا عامل غرف الزمالك: أمتلك 31 بطولة منذ دخولي القلعة البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى الشهير بـ"ميلا"، عامل غرف ملابس نادي الزمالك، أنه يمتلك 31 لقباً مع النادي منذ دخوله القلعة البيضاء. وأضاف "ميلا" خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" بعد أخر 5 بطولات حققها الزمالك وصلت للرقم 31". وداعب "ميلا" عبدالواحد السيد، نجم حراسة الزمالك السابق، قائلاً:" معاك 16 بطولة بس في تاريخك يا كابتن و أنا 31 بطولة".

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