شكرا لقرائتكم عبدالواحد: الأهلى جه على عاشور لأنه محترم.. ولو فايلر رفض لاعب آخر لن يتم رحيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عبدالواحد، نجم الزمالك السابق والمدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، تعرض للظلم من جانب الإدارة بسبب احترامه الزائد.

وأكد محمد عبدالواحد في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي جه على حسام عاشور لأنه محترم، ولو فايلر رفض لاعب آخر مش هيعرفوا يمشوه".

وتابع: "حسام عاشور لاعب مميز وأفضل من جميع لاعبي الأهلي في وسط الملعب بجانب عمرو السولية".

وقال نجم الزمالك السابق إنه يوافق على انتقال حسام عاشور، لاعب وسط النادبي الأهلي، الى الزمالك، وانتقال عاشور للزمالك سيفيد الفريق الأبيض وسيكون أفضل رد على صفقة كهربا".