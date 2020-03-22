شكرا لقرائتكم شيكابالا: مش عارف الدورى رايح لفين صحة البشر أهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك إن الجهاز الفني للفريق يتابع تدريبات اللاعبين يوميا من المنزل في فترة توقف النشاط للحفاظ على اللياقة البدنية.
وتحدث شيكا في مداخلة هاتفية على قناة الزمالك مع الإعلامى طارق يحيى عن مصير الدوري هذا الموسم قائلا "لا أعرف ما سيحدث في الفترة المقبلة لننتظر ونرى وبالتأكيد تبقى صحة البشر أهم من كرة القدم".
أضاف الأباتشى "نحن كلاعبين نحتك بأناس كثيرة في فترة المباريات. سواء في الفنادق أو الملاعب، لذلك لننتظر ونرى
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