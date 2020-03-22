شكرا لقرائتكم أحمد حمودى يوجه رسالة خاصة لحسان عاشور بعدج قرار عدم تجديده مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص النجم أحمد حمودى لاعب نادي بيراميدز، على دعم النجم حسام عاشور قائد النادى الأهلي على خلفية أزمته مع المارد الأحمر الأخيرة، ونشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه بـ"انستجرام".
ووجه حمودى رسالة لقائد الأهلي قائلاً: "حسام عاشور فخامة الأسم تكفى تاريخ حدث ولا حرج مش فى مصر بس لا أنت كابتن تاريخي على مستوى العالم وقائد بمعنى الكلمة مش بس ببطولاتك لا بموهبتك وأخلاقك كمان؛ كابتن حسام عاشور تاريخ ورمز للكرة المصرية ربنا معاك ويوفقك في القادم يا حبيبي".
وحسم الأهلى ملف حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، بعدما أبلغته لجنة التخطيط بالأحمر برفض تجديد عقده بناءً على توصية من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، ولجنة التخطيط، كما طالبت اللاعب بإعلان اعتزاله، وذلك خلال الجلسة التى عقدها مسئولو لجنة التخطيط مع عاشور، أمس الجمعة، لحسم ملف التجديد.
وكان أحد الوسطاء له دور فى تفاوض الزمالك مع حسام عاشور لمحاولة ضمه بعد تأخر الأهلى فى تجديد عقده وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن حسام عاشور قائد الأهلى طلب الحصول على 10 ملايين جنيه سنوياً، من أجل التوقيع للنادى الأبيض، فى صفقة انتقال حر، حال التحرك بصورة رسمية لضمه، فهل يُغلق عاشور ملف الأهلى ويتفاوض مع غريمه التقليدى أم ينصاع لرغبة مسئولى القلعة الحمراء ويُنهى تاريخه مُعلنا اعتزاله فى قلعة الجزيرة؟!، مسيرة طويلة قضاها حسام عاشور داخل جدران الأهلى.
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