شكرا لقرائتكم أسامة جلال: أفضل الاحتراف عن الانضمام للأهلي أو الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة جلال، لاعب إنبي، أنه يقضي معظم الوقت في المنزل ويتدرب بملعب بجوار منزله.

وقال أسامة جلال مداخلة تليفزيونية: "مسألة البقاء في المنزل لها أبعاد أخرى خاصة مع ظهور حالات إصابات ووفيات متعددة في العالم كله".

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وأكمل : "أركز مع نادي إنبي هذه الفترة ولا أفكر في العروض أو الرحيل".

وأتم : "أفضل الاحتراف عن الانضمام للأهلي أو الزمالك، كما أني أفضل الدوري الإسباني وأشجع برشلونة وأتلتيكو مدريد".