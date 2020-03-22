شكرا لقرائتكم عبدالواحد: محمد محمود يشبه أبو تريكة فنيا وأخلاقيا ورشحته للزمالك قبل الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عبدالواحد، نجم الزمالك السابق والمدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن محمد محمود لاعب وسط الأهلي يشبه محمد أبو تريكة فنيًا.

وأكد محمد عبدالواحد في تصريحات تليفزيونية: "محمد محمود يشبه أبو تريكة في التزامه وفي تدينه بالإضافة إلى مستواه داخل الملعب، هو لاعب مميز وسيفيد الأهلي كثيرا وواجهه سوء حظ كبير"

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وأضاف نجم الزمالك السابق إنه رشح محمد محمود للإنضمام إلى الزمالك قبل انتقاله للأهلي، كما رشحت محمد عبد العاطي ومحمد هلال للانضمام إلي الزمالك، والمقابل المادي عطل انضمام محمد عبد العاطي إلي الزمالك"

وقال محمد عبدالواحد، إنه زملكاوي منذ الصغر وتمنى منذ بداية مسيرته الكروية الانضمام لنادي ميت عقبة، وسبق والأهلي فاوضني وذهبت للجلوس مع عدلي القيعي ولكني رفضت لأنني كنت أنهيت المفاوضات مع نادي الزمالك، ولو رجع بي الزمن والقطبين فاوضوني سأختار الزمالك".