شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: بيراميدز فاوضني وساختار النادي الذي سيعيدني للمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد إبراهيم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات لضمه بداية الموسم الماضي. وتابع محمد إبراهيم في مداخلة تليفونية: "وجهتي المقبلة سأختارها بدقة من أجل مساعدتي على العودة من جديد لصفوف منتخب مصر"

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