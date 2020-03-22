إصابة النجم الايطالي السابق باولو مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا

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أعلن نادي ميلان الايطالي لكرة القدم السبت اصابة اسطورته باولو مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا المستجد.

وكتب ميلان في بيان "يؤكد ميلان ان مديره التقني باولو مالديني كان على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا وبدأ يظهر عوارض الفيروس. تم اخضاعه لاختبار المسحة أمس وجاءت النتيجة ايجابية. كما كان الاختبار ايجابيا ايضا لابنه دانيال، مهاجم فريق الشباب في ميلان والذي كان يتدرب سابقا مع الفريق الاول".

وأشار البيان الى ان باولو ودانيال انهيا فترة حجر صحي لمدة اسبوعين في المنزل دون اتصال بالآخرين، وسيبقيان في الحجر حتى الشفاء السريري.

ويعد مالديني (51 عاما)، الظهير الايسر السابق، من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة الايطالية، وأحرز لقب الدوري المحلي سبع مرات مع ميلان ودوري ابطال اوروبا خمس مرات. خاض 902 مباراتين مع ميلان و126 مباراة مع منتخب بلاده. أما دانيال (18 عاما) فخاض مباراة واحدة مع "روسونيري" حتى الان.

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وجاء خبر الاعلان عن اصابة مالديني، بعد كشف الارجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس اصابته بالفيروس لينضم الى زميليه في الفريق المدافع دانييلي روغاني ولاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي.

والى يوفنتوس، عانت عدة اندية ايطالية من الفيروس خصوصا سمبدوريا وفيورنتينا.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا بفيروس "كوفيد-19" في أوروبا، وهي أعلنت وقف النشاط الرياضي كاملا حتى الثالث من نيسان/أبريل، ضمن سلسلة إجراءات قاسية شملت إغلاق كل المتاجر باستثناء الصيدليات وتلك التي تبيع المنتجات الغذائية. وحتى مساء السبت، أعلنت إيطاليا تسجيل 4825 وفيات و53,578 إصابات بالفيروس.

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