شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يكشف سر الخلافات مع المدربين مع الزمالك..ويؤكد: بدأت كورة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد رفعت لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندرى، أنه لا يعرف السبب فى ابتعاده عن المشاركة خلال الفترة التى قضاها فى نادى الزمالك.
وتابع أحمد رفعت أنه بدأ كرة القدم فى صفوف النادي الأهلي ورحل في سن الثالثة عشرة من عمره بعدها انتقل إلى إنبي في نفس اليوم حتى ظهر بشكل جيد في الفريق الأول حتى أن اسمه ارتبط 3 مواسم مع الزمالك قبل أن ينضم رسميا للقلعة البيضاء.
وقال أحمد رفعت: "حصلت على رجل المباراة مع الزمالك وفي المواجهة التالية أبعدوني عن القائمة بالكامل والسبب ليس له علاقة بكرة القدم".
وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا وهو ما جعل ادارة النادي الأهلي تقرر هي الأخرى الغاء النشاط الرياضى وغلق مقرات القلعة الحمراء لنهاية الشهر الجاري.
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