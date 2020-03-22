طلعت يوسف: الاتحاد السكندرى يرغب فى ضم رفعت ورزاق سيسيه نهائيا من الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن النادي السكندري طلب شراء أحمد رفعت ورزاق سيسيه نهائيا من الزمالك.
فرض طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى برنامج تأهيلى خاص للاعبى الاتحاد السكندرى للالتزام به فى المنزل أثناء فترة الراحة التى حصلوا عليها بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر حتى نهاية الشهر الجارى .
كان طلعت يوسف قام بمد فترة الراحة لمدة أسبوع إضافى بداية من اليوم حتى تتضح الصورة بشأن عودة الدورى من عدمه بسبب تفشى مرض كورونا .
ويحاول المدير الفنى للإتحاد فرض برنامج على اللاعبين لتنفيذه فى المنازل خوفا من زيادة الوزن خاصة وأن الراحة طويلة ومن الجائز أن يزداد وزن بعضهم .
أعلن محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى غلق مقر النادى الى نهاية الشهر الجارى و ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتزاما بتوصيات مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيفا للاختلاط بين الأعضاء للحفاظ على صحتهم .
وافق مجلس إداره الاتحاد السكندرى على طلب لاعبو الاتحاد السكندرى الاجانب بالسفر إلى بلادهم للاطمئنان على أسرهم والعودة مرة أخرى وبعد التأكد من طول فترة الراحة تم السماح للاجانب بالسفر وهم رزاق سيسيه و أوكوى و ويلسون و وعمر الميدانى الى بلادهم فيما رفض انيس سالتو الليبى الرحيل وفضل البقاء .
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