طارق يحيى يطالب مسئولى اتحاد الكرة بالإفراج عن مستحقات الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب طارق يحيى نجم الزمالك مسئولي اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى منح الزمالك الأموال التي تخصه والخاصة بتتويج الفريق الأبيض بالكونفدرالية من مكافأة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خاصة بعد أن منعتها الجبلاية بحجة المستحقات التى على الزمالك.
وأضاف يحيي:" أطالب عمرو الجناني على الهواء وباقي أعضاء اللجنة الخماسية بسرعة صرف مكافاّت الزمالك والكف عن التعنت ضد النادي خاصة أن الأموال خاصة ببطولة قارية وليس لها علاقة بالدورى".
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الحجز على مبلغ 350 ألف دولار مرسلة من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم قيمة التأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا وتأهل الابيض لنصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا وملاقاة الرجاء المغربي.
وأرسل الكاف قيمة المكافأة على حساب الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب الحجز على حساب النادي لتقوم الجبلاية بالحجز على قيمة المكافأة.
وأجرى مسئولو الزمالك اتصالات مع الاتحاد المصري لكرة القدم لإنهاء الأمر والمطالبة برفع الحجز على المبلغ.
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