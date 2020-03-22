شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يطالب مسئولى اتحاد الكرة بالإفراج عن مستحقات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب طارق يحيى نجم الزمالك مسئولي اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى منح الزمالك الأموال التي تخصه والخاصة بتتويج الفريق الأبيض بالكونفدرالية من مكافأة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خاصة بعد أن منعتها الجبلاية بحجة المستحقات التى على الزمالك.

ووجه يحيى رسالة لعمر الجنايني رئيس اتحاد الكرة، خلال تقديمه برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة النادي قال فيها:" لماذا هذا التعنت ضد الزمالك وهل لو كان الأهلي هو المُتوج وصاحب المكافأة كان سيتم منعها عنه امنحوا الزمالك حقه كما قال النبى محمد أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه".

وأضاف يحيي:" أطالب عمرو الجناني على الهواء وباقي أعضاء اللجنة الخماسية بسرعة صرف مكافاّت الزمالك والكف عن التعنت ضد النادي خاصة أن الأموال خاصة ببطولة قارية وليس لها علاقة بالدورى".

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