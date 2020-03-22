شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الخطيب يستدعى حسام عاشور لجلسة عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى سيف زاهر أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى قرر أستدعاء حسام عاشور قائد الفريق الأحمر لعقد جلسة عاجلة بمقر النادى.

وأوضح سيف زاهر خلال تقديمه برنامج ملعب أون تايم لقناة " ON TIME SPORT " أن حسام عاشور يمتلك عرضين من أحد أندية الدورى المصرى وأنه حسم وجهته المقبلة خلال الساعات القليلة القادمة.

حسم الأهلى ملف حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، بعدما أبلغته لجنة التخطيط بالأحمر برفض تجديد عقده بناءً على توصية من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، ولجنة التخطيط كما طالبت اللاعب بإعلان اعتزاله وجاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مسئولو لجنة التخطيط مع عاشور، الجمعة، لحسم ملف التجديد.

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وكان أحد الوسطاء له دور فى تفاوض الزمالك مع حسام عاشور لمحاولة ضمه بعد تأخر الأهلى فى تجديد عقده وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن حسام عاشور قائد الأهلى طلب الحصول على 10 ملايين جنيه سنوياً، من أجل التوقيع للنادى الأبيض، فى صفقة انتقال حر، حال التحرك بصورة رسمية لضمه، فهل يُغلق عاشور ملف الأهلى ويتفاوض مع غريمه التقليدى أم ينصاع لرغبة مسئولى القلعة الحمراء ويُنهى تاريخه مُعلنا اعتزاله فى قلعة الجزيرة؟!، مسيرة طويلة قضاها حسام عاشور داخل جدران الأهلى، يستعرضها ”الخليج 365” فى الفيديوجراف التالى..