شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: اليو بادجى لم يتأقلم حتى الآن وحسين الشحات يخضع لعملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حسين الشحات صانع ألعاب الفريق يعانى من مشكلة فى عضلات البطن.

وأوضح سامى قمصان فى تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى قائلا "حسين الشحات عنده مشكلة في عضلات بطنه ومن الوارد أن يخضع لعملية جراحية في الفترة الحالية ومن الصعب سفره لإجراء العملية في ألمانيا ومن الوارد أن يجريا في مصر والشحات تحامل على نفسه كثيرا في الفترة الماضية، والوقت الحالي الأفضل لعمل العملية الجراحية".

وأشار سامي قمصان أنه فخور بتدريب الثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور قائلا "عاشور وإكرامي شخصيتين مميزين في الأهلي وفخور بتدريبهم وأتمنى لهم التوفيق وأتمنى تواجدهم فى الأهلي وحسام عاشور عمل تاريخ كبير فى النادي الأهلى، وأتمنى أن ينهي مسيرته فى الأهلي وأنا بحبه جدا وقرار رحيله صعب وتحدثت مع عاشور أمس، وطلبت منه التفكير في عرض لجنة التخطيط وأتمنى تواجده معنا فى الأهلى".

وأضاف مدرب الأهلى أن السنغالي أليو بادجي مهاجم مميز والجهاز الفني كان يتابعه قبل التعاقد معه قائلا "آليو بادجى لاعب مميز وكان يحظى بمتابعة كبيرة من فايلر، قبل انتقاله للأهلى وبادجى لاعب مميز ولم يصل لمرحلة الانسجام ودائما ما يتحدث معه فايلر بشكل كبير وهو مشروع لاعب جيد".