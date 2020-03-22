شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر: الزمالك باعنى بعد اتفاقنا قبل الانتقال للأهلى.. وإيهاب جلال أفضل مدير فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد ميدو جابر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة أن إيهاب جلال أفضل مدير فني تعامل معه طيلة حياته فى كرة القدم.

أضاف ميدو جابر خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" ان ايهاب جلال على كافة المستويات هو الأفضل خاصة وأنه يضع شروطا كبيرة لمن يلعب معه ابرزها الخطط والتفاصيل التي يقوم بها.

وكشف لاعب المقاصة أن حسام البدري أشركنى بعدما طلبت منه حاجتى للعب ورفض رحيلي من صفوف الفريق، مؤكدا أنه أشاد بمستواه في التدريبات ما جعلني احترمه.

وتابع ميدو جابر أن البدرى منحنى الفرصة بالرغم من تواجد نجوم كبار وقتها مثل مؤمن زكريا ووليد سليمان يقدمون مستويات جيدة.

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وأضاف ميدو جابر أن الأهلي إفادة على المستوى الجماهيري والمالي والشهرة وغيرها لذلك ستظل الفترة التي لعب فيها الأفضل له في مسيرته.

كشف لاعب فريق مصر المقاصة أن مسئولي نادي الزمالك اتفقوا معه على الانضمام قبل الأهلي لكنه باعوه، قائلا " إنه أمهل الزمالك إنهاء المفاوضات لمدة 10 أيام إلا أنهم لم يمهلوه ورفض التوقيع قبل إنهاء كافة المفاوضات مع المقاصة وقتها حتى حسم النادي الأهلي اتفاقه مقابل 8 ملايين جنيه " .

ورفض ميدو جابر لكشف عن موقفه حال تلقيه عرضاً من الزمالك، مؤكداً انه لا يعلم المستقبل بالاضافة الى انه مرتبط بعقد لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي مع ناديه.

وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الاجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا وهو ما جعل ادارة النادي الأهلي تقرر هي الأخرى الغاء النشاط الرياضى وغلق مقرات القلعة الحمراء لنهاية الشهر الجاري.