شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى: المشاركة فى التدريبات مايو المقبل.. و"مش مستعجل العودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمدى فتحي لاعب خط وسط فريق الأهلي أنه سوف يشارك في تدريبات الفريق الجماعية منتصف مايو المقبل عقب الاصابة التى لحقت بيه خلال الفترة الماضية.

وأوضح حمدي فتحى في تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى قائلا "أسير في البرنامج التأهيلي بشكل جيد، وسوف أتواجد في التدريبات في منتصف مايو المقبل وأخر مقابلة مع الطبيب طمأنني بشكل كبير، وطلب مني تأجيل الجري حتى تلتئم الخيطة بشكل جيد والغضروف إلتئم وأتواصل مع الطبيب ولا استعجل العودة".

Advertisements

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) ابتداءً من الغد و-حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.

ويقوم المجلس بإعادة تقييم الأمور ثانية فى نهاية الشهر الحالى؛ لكن يبقى المعيار فى ذلك هو الحفاظ على سلامة كل المواطنين فى جميع الأوقات، جاء هذا القرار بعد المشاورات المكثفة التى أجراها اليوم محمود الخطيب مع أعضاء المجلس، وعقد أكثر من اجتماع بالإدارة التنفيذية، وقبلها اجتمع مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ لاستمرار تعليق تدريبات الفريق لحماية اللاعبين والجهاز الفني وكل العاملين، وهو ما حرص عليه رئيس الأهلي مع قطاع النشاط الرياضي وبقية قطاعات النادي بفروعه الثلاثة ، وتم الانتهاء إلى القرار المشار إليه، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي سبق واتخذها مجلس الإدارة منذ بداية الأزمة للحفاظ على الصحة العامة لكل الأفراد.