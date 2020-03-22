سعد سمير: الأهلي يملك الأفضل في جميع المراكز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد سعد سمير مدافع النادي الأهلي، أن فريقه يمتلك أفضل اللاعبين في كل المراكز خلال الفترة الحالية، وأنه ليس بحاجة لتدعيمات كبيرة.

وأشار سمير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه يرى أن الدوري المصري لم يفرز أي لاعب من الممكن أن تتصارع عليه الأندية خلال الفترة المقبلة.

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وقال مدافع القلعة الحمراء: "الأهلي يمتلك في الفترة الحالية أفضل اللاعبين في مصر بكل المراكز داخل الملعب".

وأكمل: "الدوري المصري لم يفرز أي لاعب تتصارع عليه الأندية خلال فترة الانتقالات المقبلة".

واختتم: "ما يحدث داخل الملعب لا يتواجد مع منتخب مصر، في معسكرات المنتخب لا توجد انتماءات أو ألوان".