ملف السبت..قرار جديد من الأهلي بسبب كورونا.. والمنتخب الأولمبي يكشف شكل قميصه في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
طه إسماعيل يقدم نصيحة لحسام عاشور.. ويتحدث عن موقف فتحي
سامي قمصان: أزارو سيعود للأهلي بعد انتهاء الإعارة.. ولدينا عرضين لصالح جمعة
المنتخب الأولمبي يكشف شكل وألوان قميصه في أولمبياد طوكيو
وفاة رئيس ريال مدريد السابق بسبب كورونا
فايلر يتحدث عن كواليس جلسته مع مسؤولي الأهلي لمناقشة مستقبليه
رئيس رابطة الدوري المكسيكي يتعرض للإصابة بفيروس كورونا
ميلان يعلن إصابة مالديني وابنه بفيروس كورونا
أخرهم ديبالا.. يوفنتوس يتلقي 3 إصابة بكورونا
بطلب من تركي آل شيخ.. ألميريا يتبرع بـ500 ألف يورو لمكافحة كورونا
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