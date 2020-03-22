سامي قمصان: أزارو سيعود للأهلي بعد انتهاء الإعارة.. ولدينا عرضين لصالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد سامي قمصان مدرب النادي الأهلي، أن المغربي وليد أزارو سيعود لصفوف الفريق بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الاتفاق السعودي.

وأشار قمصان في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن حسين الشحات جناح الفريق كان يتحامل على نفسه في الفترة الماضية لخوض المباريات رغم إصابته.

وقال مدرب الأهلي: "صالح جمعة خارج حسابات الجهاز الفني تمامًا، اللاعب لديه عرضين أحدهما من البرتغال والآخر من فنلندا وسيتم حسم موقفه في الفترة المقبلة".

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وأكمل: "وليد أزارو سيكمل فترة إعارته مع نادي الاتفاق السعودي، هو لاعب مميز والجميع في الجهاز الفني ولجنة التخطيط يعرف إمكانياته الفنية".

وأوضح: "كان من السهل بيع أزارو نهائيًا وليس إعارته ولكننا نعرف إمكانياته ونثق بها، ولذلك سيعود للأهلي بعد انتهاء إعارته".

وعن حسين الشحات، فقال قمصان: "اللاعب كان لديه مشكلة في عضلات البطن ورغم ذلك تحامل على نفسه في الفترة الماضية لخوض المباريات".

واختتم: "من الصعب أن يسافر الشحات إلى ألمانيا للعلاج في الفترة الحالية، وقد يجري جراحة خلال الفترة الحالية في مصر في ظل توقف النشاط الرياضي الجاري حاليًا".