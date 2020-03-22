طه إسماعيل يقدم نصيحة لحسام عاشور.. ويتحدث عن موقف فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشف طه إسماعيل نجم النادي الأهلي الأسبق وعضو لجنة التخطيط في القلعة الحمراء السابق، أن قائد الفريق حسام عاشور أمام صراع نفسي الآن.

وأضاف نجم الأهلي السابق في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت" مساء السبت :"لا أعتقد أن الناحية المادية كانت سببًا في رحيل حسام عاشور".

وتابع:"عاشور أمام صراع نفسي وهو إنهاء مسيرته كلاعبًا في النادي الأهلي، أو الاستمرار في الملاعب والرحيل لناد آخر للعب لموسم أو موسمين".

وواصل عضو لجنة التخطيط السابق حديثه عن حسام عاشور :"نصيحتي لحسام عاشور أن ينهي مسيرته كلاعبًا في النادي الأهلي، إذا رحلت لناد آخر لن أضمن تألقه في الفترة المقبلة لذا الاعتزال من النادي الأهلي بعد هذا الكم من البطولات سيكون أفضل".

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ونوّه:"خلال فترة عملي في الأهلي كان عاشور يشتكي من قلة المشاركة خاصة في حال غياب عمرو السولية أو أليو ديانج".

وانتقل طه إسماعيل للحديث عن أحمد فتحي لاعب الأهلي، قائلاً:"وضع أحمد فتحي مختلف عن حسام عاشور، فتحي لديه القدرة على اللعب لموسم أو إثنين".

وأكمل:"موقف فتحي يتعلق حول الأمور المادية، على فتحي أن يحدد إذا كان سيقبل بالأهلي والعرض المالي المعروض عليه أو الرحيل لناد آخر في ظل وجود عرض أكبر".

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أعلنت أمس الجمعة عدم حاجة الفريق لحسام عاشور في ظل نهاية عقده بنهاية الموسم، أما مصير أحمد فتحي فسيتحدد غدًا الأحد بعدما تأجل موقفه بسبب سفره خارج القاهرة.