المنتخب الأولمبي يكشف شكل وألوان قميصه في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي، تصميم وألوان الأطقم الذي سيخوض به منتخب مصر منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وأوضح عبد العزيز في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، أن مكان قرعة الأولمبياد لم يتم تحديده بعد بسبب تفشي فيروس كورونا في اليابان.

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وقال مدير المنتخب الأولمبي: "تم نقل قرعة الأولمبياد إلى مدينة زيورخ في سويسرا ولكن تم إبلاغنا مؤخرًا أن القرعة ستنقل لمكان آخر وسيتم إخطارنا به".

وأكمل: "تم الاستقرار على شكل وألوان قميص منتخب مصر في أولمبياد طوكيو، الألوان الأساسية ثابتة ولكن هناك اختلاف في الأطقم الاحتياطية".

واختتم: "تم إبلاغنا بضرورة إرسال عينة من الطاقم الذي تم الاستقرار عليه لمعاينته، وسنقوم بذلك خلال الأيام المقبلة".