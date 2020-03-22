مدافع إنبي: أفضل الاحتراف على الانتقال إلى القطبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد أسامة جلال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أنه الجهاز الفني للفريق بقيادة حلمي طولان لا يتدخل في رغبة أي لاعب ولا يقف أمام مستقبل اللاعبين بالفريق.
وقال جلال في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد، إن لا صحة لما يتردد حول وقوف حلمي طولان أمام اختيارات أي لاعب في فريق إنبي.
وأضاف، أن إدارة إنبي والجهاز الفني دائما ما تبحث عن مصلحة اللاعبين دون النظر للانتماء.
وأوضح، أنه يفضل خوض تجربة الاحتراف الخارجي عن الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك، لافتا أن تجربة كل من محمد صلاح وتريزيجيه وحجازي تمثل دافع قوي له لخوض نفس التجربة.
وأتم تصريحاته:" لا توجد مفاوضات حاليا مع الأهلي، فكل ما حدث كان قبل بداية الموسم والآن تركيزي مع فريقي إنبي".
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