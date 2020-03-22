وفاة رئيس ريال مدريد السابق بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

توفى لورنزو سانز رئيس ريال مدريد السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح مختلف دول العالم خلال الأيام الأخيرة.

وذكرت صيفحة "ماركا" الإسبانية أن صاحب الـ76 عامًا دخل المستشفى يوم الثلاثاء الماضي بعدما تدهورت حالته بعدما عانى من الحمى لمدة 8 أيام، وفقًا لما أعلنه ابنه.

وتدهورت حالته الصحية بشكل أكبر بعد يوم واحد من تأكد إيجابية اختبارات كورونا التي خضع لها.

وتولى سانز رئاسة ريال مدريد خلال الفترة من 1995 وحتى عام 2000.