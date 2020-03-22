فايلر يتحدث عن كواليس جلسته مع مسؤولي الأهلي لمناقشة مستقبليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أنه يتمنى أن يعود النشاط الكروي في مصر خلال الفترة المقبلة خاصة إذا تم التأكد من سلامة جميع اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار فايلر في تصريحات لصحيفة بليك السويسرية، إلى أنه لا يشعر بالملل في مصر خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد تجاهه ولا يشعر بالقلق.

وقال مدرب الأهلي: "الفندق الذي أقيم فيه يتواجد به 400 غرفة، نحن 10 أفراد فقط به، لكن القاهرة أصبحت هادئة تمامًا، في تمام السابعة مساءً تصبح المدينة في شبه حظر للتجوال".

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وأكمل: "لدي صالة الألعاب البدنية في الفندق، أعمل على الحاسوب المتنقل الخاص بي، أقرًا كثيرًا وأتواصل مع الآخرين، لا أشعر بالملل، هناك دول تواجه مصير أسوأ بمراحل".

وعن مستقبله مع الأهلي، فقال فايلر: "كل شيء متوقف حتى الرابع من أبريل، لدي اجتماع مع مسؤولي الأهلي يوم الأحد القادم، وبعدها سنناقش كيف ستسير الأمور على المدى المتوسط".

واختتم: "أتمنى أن يعود النشاط حتى ولو بدون جماهير، الأمر هنا لا يتعلق بتحقيق لقب الدوري من عدمه، ولكن إذا كان كل اللاعبين بصحة جيدة فإن كرة القدم بإمكانها أن تصبح أملًا للجماهير في أوقاتهم الصعبة".