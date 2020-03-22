أسامة جلال: أفضل الاحتراف عن الانضمام للأهلي أو الزمالك

أكد أسامة جلال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أنه يقضي معظم الوقت في المنزل ويتدرب بملعب بجوار منزله.
وقال أسامة جلال مداخلة تليفونية ببرنامجالماتش : "مسألة البقاء في المنزل لها أبعاد أخرى خاصة مع ظهور حالات إصابات ووفيات متعددة في العالم كله".
وأضاف جلال قائلًا : "أركز مع نادي إنبي هذه الفترة ولا أفكر في العروض أو الرحيل" .
وأتم : "أفضل الاحتراف عن الانضمام للأهلي أو الزمالك، كما أني أفضل الدوري الإسباني وأشجع برشلونة وأتلتيكو مدريد
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