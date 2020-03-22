إصابة أسطورة ميلان الإيطالي باواو مالديني ونجله بفيروس كورونا

أعلن نادي ميلان الايطالي لكرة القدم، إصابة أسطورته باولو مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا المستجد.

وكتب ميلان في بيان "يؤكد ميلان ان مديره الفني باولو مالديني كان على اتصال

بشخص مصاب بفيروس كورونا وبدأ يظهر عوارض الفيروس. تم اخضاعه لاختبار المسحة أمس وجاءت النتيجة إيجابية. كما كان الاختبار إيجابيا ايضا لابنه دانيال، مهاجم فريق الشباب في ميلان والذي كان يتدرب سابقا مع الفريق الاول".

وأشار البيان إلى أن باولو ودانيال أنهيا فترة حجر صحي لمدة أسبوعين في المنزل دون اتصال بالآخرين، وسيبقيان في الحجر حتى الشفاء السريري.