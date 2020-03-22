محمد سمير: الرحيل عن الأهلي كان قراري

أكد محمد سمير لاعب نادي المقاولون العرب، أن طموحه مختلف هذا الموسم مع فريقه وهو ما وضح منذ بداية الدوري سواء في تحقيق نتائج مميزة أو اداء جيد يشيد به الجميع.

وقال سمير خلال حواره ببرنامج الماتش: " أن اللاعبين هدفهم الحالي هو عودة المقاولون العرب للبطولات الأفريقية من جديد.

وتابع أنه شارك في أول مباراة له مع الأهلي أمام الإسماعيلي بالإسماعيلية وقدم اداء مميز.

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وأردف أنه طلب الرحيل عن الأهلي بسبب علمه بعدم المشاركة خلال فترة مانويل جوزيه.

وأضاف أنه فضل الاستمرار في سموحة عن العودة للأهلي مع حسام البدري بسبب المشاركة.

وأتم أنه ليس حزينا على الرحيل من الأهلي ولكن لو عاد به الزمن سيعيد التفكير في القرار.