وفاة الرئيس السابق لنادي ريال مدريد لورنزو سانز بفيروس كورونا

توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لورنزو سانز، عن 76 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر نجله.

وقال لورنزو جونيور في حسابه على تويتر "توفي والدي للتو. لم يستحق هذه النهاية وبهذه

الطريقة. أحد أطيب، أشجع وأكثر الناس جدية الذين رأيتهم في حياتي يرحل. عائلته وريال مدريد كانا شغفه. لقد استمتعت والدتي واشقائي بكل لحظاتهم معه بفخر".

ورأس سانز، المالك السابق لنادي ملقة، ريال مدريد بين 1995 و2000 وفي ولايته احرز لقب دوري ابطال اوروبا عامي 1998 و2000 بعد صيام دام طويلا منذ عام 1966، قبل حلول فلورنتينو بيريز بدلا منه.

وضم آنذاك إلى تشكيلة "الملكي" أمثال البرازيلي روبرتو كارلوس، الكرواتي دافور شوكر، الهولندي كلارنس سيدورف والمونتينيغري بردراج مياتوفيتش.