وفاة رئيس ريال مدريد السابق بفيروس كورونا

لقي لورينزو سانز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الأسبق مصرعه، اليوم السبت، عن عمر يناهز 76 عامًا، بعد إصابته بفيروس كوفيد 19 "كورونا"، وفقًا لوسائل إعلام إسبانية.

وكان رئيس النادي الملكي الأسبق نقل إلى أحد المستشفيات الإسبانية في الأسبوع الماضي جراء إصابته بفيروس كورونا، إلا

أن حالته الصحية تدهورت إلى أن لقي مصرعه.

وتولى سانز رئاسة نادي ريال مدريد في الفترة من 1995 إلى 2000 حيث حقق النادي الملكي لقبه السابع بدوري أبطال أوروبا آنذاك.

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يذكر أن رابطة الدوري الإسباني قد

أوقفت جميع الأنشطة الرياضية الأسبوع الماضي كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا، وسجلت إسبانيا حتى الأن أكثر من 20 ألف إصابة بالفيروس ومايقرب من 1500 حالة وفاة.

ويجتاح فيروس كورونا العديد من بلدان العالم حيث بلغ حجم الإصابات إلى أكثر من 250 ألف شخص حول العالم، ومايقرب من 12 ألف وفاة، لتصنفه منظمة الصحة العالمية بالوباء.