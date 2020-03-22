كشف تقرير فرنسي أن نادي باريس سان جيرمان لم يقدم عرضًا حتى الأن لنجمه البرازيلي نيمار دي سيلفا جناح الفريق الباريسي لتجديد عقده.

وأشار موقع "Le10Sport" الفرنسي، أن ملف تجديد عقد نيمار دي سيلفا، لم تقم الإدارة بتقديم عرض حتى الأن من أجل تجديده.

وتابع الموقع أن مسؤولي النادي الباريسي عقدوا جلسة مع وكلاء نيمار، لكن يحدث أي أمر جديد أو اتفاق حتى الأن.

وأضاف الموقع أن النادي الفرنسي لا يمانع ببيع نيمار في حال وصول عرض مادي كبير يبلغ 150 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدمات النجم البرازيلي، في الصيف المقبل.

وواصل الموقع أن باريس سان جيرمان ليست لديها مشكلة ببيع نيمار، مع الاحتفاظ على الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي، رافضين بيعه.

على الجانب الآخر أكدت الصحف الإسبانية، رغبة نيمار بالعودة إلى صفوف البرازيلي، في الصيف المقبل.وواصل الموقع أن باريس سان جيرمان ليست لديها مشكلة ببيع نيمار، مع الاحتفاظ على الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي، رافضين بيعه.على الجانب الآخر أكدت الصحف الإسبانية، رغبة نيمار بالعودة إلى صفوف برشلونة ، وأرتداء قميص الفريق الكتالوني، بعدما حاول نادي برشلونة الصيف الماضي ضمه بأي شكل، لكن نجح النادي الباريسي بقطع الطريق على إدارة البارسا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقرير..باريس سان جيرمان لا يمانع ببيع نيمار من أجل مبابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.