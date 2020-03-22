فيروس كورونا: باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس يعلن إصابته بكورونا

أعلن الأرجنتيني “باولو ديبالا” مهاجم يوفنتوس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه أكد انه بحالة “ممتازة”.

وكتب اللاعب صاحب الـ26 عامًا في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أردت أن ابلغكم أننا -مع صديقته أوريانا ساباتيني-، تلقينا نتائج فحص فيروس “COVID-19“، وجاءت النتائج ايجابية. لحسن الحظ نحن في حال ممتازة. شكرا على رسائلكم”.

ورد فريق “السيدة العجوز” على تغريدة ديبالا قائلاً “نحن فريق واحد، باولو!”.

وكان يوفنتوس قد أعلن في وقت سابق أن ديبالا وضع في حجر صحي طوعي في منزله منذ الأربعاء 11 مارس، وانه سيبقى خاضعاً للمراقبة، بحسب النظام المعتاد. هو بخير ولا يعاني من عوارض.

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ويعتبر اللاعب الأرجنتيني هو ثالث لاعب من البيانكونيري تُعلن اصابته بالفيروس التاجي، بعد المدافع “دانييلي روجاني”، ولاعب خط الوسط الفرنسي “بليز ماتويدي”.

وكان “روجاني” أول لاعب من دوري الدرجة الأولى الإيطالي يعلن عن إصابته بالفيروس، مما أدى إلى وضع الفريق وطواقمه الفنية والطبية وحتى رئيس النادي “أندريا أنييلي” في الحجر الصحي الطوعي.

وعانت عدة أندية ايطالية أخرى من الفيروس خصوصاً سمبدوريا وفيورنتينا، وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا في العالم.