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الأهلي يتلقى عرضًا من الاتفاق السعودي لشراء عقد أزارو بصفة نهائية

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مهاب زايد 0 تبليغ

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كشفت تقارير صحفية، ان نادي “الاتفاق السعودي“، قرر تقديم عرض من أجل شراء عقد “وليد أزارو” بصفة نهائية، من الأهلي المصري، في فترة الإنتقالات الصيفية المُقبلة.

وكان أزارو قد انضم إلى صفوف الفريق السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في الميركاتو الشتوي المنصرف، بعدما أُجبر الأهلي بالتخلي عن أحد لاعبيه الأجانب من أجل قيد “أليو بادجي” المهاجم السنغالي.

ويرغب نادي الاتفاق الملقب بـ”الكوماندوز”، في الحصول على خدمات المهاجم الدولي المغربي بشكل نهائي بعد تألقه اللافت مع الفريق، حيث شارك في 7 مباريات ونجح في تسجيل 3 أهداف.

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وطالبت جماهير الاتفاق، إدارة الفريق عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، بشراء عقد وليد أزارو، بسبب إمكانياته الفنية الرائعة، التي أضافت كثيرًا لخط هجوم الفرسان.

وذكر احد مسؤولي الفريق السعودي في وقت سابق، انه لا يوجد قرار حتى الآن بشأن التعاقد مع أزارو، مطالبًا الإنتظار حتى نهاية الموسم الحالي.

وليد أزارو يحاول تسديد الكرة من ضربة خلفية مزدوجة في مباراة الهلال (صورة: Twitter)
وليد أزارو يحاول تسديد الكرة من ضربة خلفية مزدوجة في مباراة الهلال (صورة: Twitter)

يذكر ان عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، سينتهي مع نادي القرن الأفريقي في يونيو 2021.

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