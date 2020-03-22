فيروس كورونا: وفاة رئيس ريال مدريد الأسبق متأثرًا بإصابته

استمر فيروس “كورونا” في حصد الأرواح، وكان آخر الراحلين عن عالمنا رئيس نادي ريال مدريد السابق “لورينزو سانز”، الذي تم تشخيص إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي.

وتوفي لورينزو سانز، الذي كان رئيسًا لريال مدريد من عام 1995 إلى عام 2000 وفاز بلقبي دوري أبطال أوروبا، عن عمر يناهز 76 عامًا بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وتم نقله إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة مساء الثلاثاء، ولكنه كان في حالة يرثى لها، نظرًا للأمراض التي كان يعاني منها، مع ظهور أعراض الكورونا الاولية عليه.

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وقال ابنه للصحفيين يوم الخميس إن الوضع “لا يبعث على الاطمئنان”، حيث أصيب أيضًا بعدوى في الكلى، ولكنه فارق الحياة متأثرًا بمرضه ليلة السبت.

ونعى نادي ريال مدريد بشكل رسمي الفقيد، بعدما وضع اسمه بأحرف من ذهب عبر تاريخ الفريق الملكي، حيث قاد ثورة التسعينات، وأعاد ألقاب ذات الأذنين بعد عقود من غيابها عن السانتياجو بيرنابيو.