فيروس كورونا: أسطورة ميلان باولو مالديني ينضم للمصابين

ضرب فيروس “كورونا” المستجد أشهر عائلات كرة القدم في إيطاليا، بعدما وصل إلى بيت “آل مالديني”، حيث أثبت الفحوصات الطبية للثنائي “باولو مالديني” وابنه “دانيلي مالديني” إصابتهما بالفيروس “اللعين”.

وجاء في بيان صادر عن نادي ميلان “يؤكد فريق ميلان أن باولو مالديني، المدير التقني للنادي، كان على اتصال بشخص أثبت فيما بعد أنه مصاب بالفيروس، وبدأ عليه ظهور أعراض الكورونا الاولية”.

ثم تابع البيان “تم إخضاعه لاختبارات أمس وكانت النتيجة إيجابية. كما كان اختباره إيجابيًا على نجله دانييلي، المهاجم في فريق شباب ميلان الذي كان يتدرب سابقًا مع الفريق الأول”.

وانتهى البيان على “باولو ودانيالي بخير وقد أنهيا بالفعل أسبوعين في المنزل دون الاتصال بالآخرين، سيبقون الآن في الحجر الصحي حتى الشفاء السريري، وفقًا للبروتوكولات الطبية التي حددتها السلطات الصحية”.

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يبلغ دانيالي 18 عامًا وأصبح الشهر الماضي الجيل الثالث من عائلة مالديني الذي يرتدي قميص الفريق الأول لميلان في الدوري الإيطالي.

بينما يبلغ باولو 51 عامًا وكان أسطورة في النادي كمدافع ،حيث مثل النادي لأكثر من 23 موسمًا في الملعب، وتولى في عام 2018 مهمة المدير التقني.

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يأتي هذا الخبر بعد ساعات فقط من تأكيد يوفنتوس أن باولو ديبالا هو ثالث لاعب يختبر نتائج إيجابية بعد دانيال روجاني وبليز ماتويدي.