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أغلقت الكرة السعودية أبوابها “مُنصاعة” لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، حول العالم، وهذا في محاولة لتفادي المزيد من الحالات داخل المملكة العربية، التي حتى الآن تخرج إلى بر الأمان من هذا الهجوم “الجرثومي”.
وتفاعل زعيم الكرة السعودية نادي الهلال مع مطالب وزارة الصحة السعودية، ودعا كامل جماهيره لالتزام المنزل، واتباع التعليمات التي نشرتها الوزارة عبر مختلف وسائل التواصل.
وقامت جماهير بطل آسيا بكل الوعي، في تناقل رسالة الحساب الرسمي للهلال عبر “تويتر” فيما بينها، وطالبت بالاستجابة للعزل المنزلي من الجميع، وهذا من أجل المساعدة على محاربة تفشي الفيروس داخل المملكة.
وبدورهم قاموا نجوم الفريق السعودي، بالخروج عبر حساباتهم الشخصية من أجل حث الجماهير على العزل المنزلي، والابتعاد عن التجمعات لأي سبب، حتى لا تظهر عليهم أعراض الكورونا الاولية.
وكان على رأس هؤلاء النجوم المهاجم الفرنسي “بافيتيمبي جوميز” الذي نشر فيديو وهو يجلس في مقر إقامته ويحتسي القهوة، بجانب مقطع آخر من “نواف العابد” يشارك خلاله في تحدي عالمي للبقاء في المنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا: الهلال يوجه رسالة هامة لعشاقه من أجل تفادي الإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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