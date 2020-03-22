الهلال السعودي يقرر التعاقد مع مهاجم العين الإماراتي لتعويض رحيل جوميز

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة نادي “الهلال السعودي” قررت الدخول في مفاوضات جدية مع العين الإماراتي، من أجل إقناعهم بالتخلي عن هداف الفريق “لابا كودجو”، لصالح الموج الأزرق هذا الصيف.

ولاقى المهاجم التوجولي استحسان مسؤولي الزعيم، بعدما تألق بشكل لافت خلال الفترة الماضية، ونجح في تسجيل 26 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم رفقة “البنفسج“.

وذكرت صحيفة ”Africa Top Sports“، أن بطل آسيا يجهز عرضًا ماليًا ضخمًا لإقناع العين بالاستغناء عن خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

Advertisements

وأشارت، إلى أن تحرك الهلال نحو المهاجم التوجولي في الوقت الحالي، من أجل تعويض رحيل “بافيتيمبي جوميز” المهاجم الفرنسي، الذي رفض تجديد عقده مع الفريق السعودي، الذي ينتهي في يونيو القادم.

وكشفت صحيفة “خبر تورك” التركية، في وقت سابق ان “جوميز” رفض فكرة الاستمرار مع الزعيم، معلنًا رغبته الشديدة في العودة من جديد إلى “جالطة سراي” ناديه السابق.

يذكر ان “بافيتيمبي جوميز”، انضم إلى الهلال السعودي قادمًا من صفوف “جالطة سراي” التركي، في الميركاتو الصيفي 2018، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 12 مليون يورو.