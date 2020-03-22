وفاة رئيس ريال مدريد الأسبق بسبب فيروس كورونا

توفي لورينزو سانز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، مصرعه إثر إصابته بفيروس كورونا المستحدث عن عمر يناهز 76 عامًا.



وأُصيب رئيس ريال مدريد السابق بفيروس كورونا منذ عدة أيام، وظل 8 أيام يعاني من أعراض هذا المرض، من بينها الحمى وارتفاع كبير في درجات الحرارة.



ونقل سانز، الذي تولى منصب رئيس ريال مدريد في الفترة ما بين عامي 1995 و2000، بعد ذلك إلى أحد مستشفيات مدريد، وهناك ساءت حالته بداية من أمس الثلاثاء الماضي بعد أن تعرض لضيق تنفس، وظل هناك إلى أن أودى هذا المرض بحياته مساء اليوم السبت عن عمر يناهز 76 عامًا.



وكانت قد تعقدت حالة سانز للغاية نظرًا لإصابته بعدة أمراض سابقة كالفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم، إلى أن أتى هذا الفيروس وأضعف حالته الصحية تمامًا، مما جعله يفارق الحياة منذ لحظات.



جدير بالذكر أن حالة سانز ساءت للغاية في الساعات الأخيرة واشتد عليه المرض، مما جعل الأطباء يعطونه بعض المهدئات، ولكن نظرًا لسجله المرضي السابق وكبر سنه، لم يستطع المقاومة وفارق الحياة.



وتفرض إسبانيا في الوقت الحالي حالة من العزل الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا، مما منع سانز من رؤية أسرته ومرافقتها في ساعاته الأخيرة.



وكان قد أدلى نجل سانز بالعديد من التصريحات مؤخرًا أشار خلالها إلى سوء حالة والده وارتفاع درجة حرارة جسده لمدة 8 أيام، بالإضافة إلى أنه كان يعاني من التهاب رئوي ثنائي، لذا انتقل إلى المستشفى على الفور.



وأدلى كذلك نجل سانز اليوم السبت بالعديد من التصريحات مؤكدًا أن حالة والده تزداد سوءً، مشيرًا إلى أن رئيس ريال مدريد السابق يعاني ويكافح المرض كما لو كان بطلًا.



واليوم كتب سانز كلمته الأخيرة في سجله الحافل الذي يُضاف له تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة السابعة والثامنة في ولايته.



المصدر: AS عربي