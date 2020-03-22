سواريز يكشف سبب رحيل "فالفيردي" عن برشلونة

كشف الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني، أسباب إقالة المدرب إرنستو فالفيردي مدرب البارسا السابق من منصبه في منتصف الموسم والإتيان بكيكي سيتين بديلاً عنه، موضحاً سبب الاهتزاز الذي دخل به الفريق عقب ذلك التغيير الفني.



وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة Mundo الإسبانية: “لقد مررنا بأوقات صعبة في النادي، مع نتائج غير متوقعة، مثلما حدث أمام ليفربول العام الماضي، ومن قبله أمام روما”.



وأضاف: “في بداية الموسم كان هناك الكثير من الأحاديث عن تغيير فالفيردي، لكن حدث ذلك في وسط الموسم بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم، لكننا أهملنا 5 دقائق فقط فخسرنا؛ مما أثار القلق في المجلس واتخذ قراراً بإقالة المدرب”.



وتابع المهاجم الأوروغواياني: “جاء مدرب آخر وهو كيكي سيتين في منتصف الموسم ومن الصعب تطبيق فكره وتكتيكه سريعاً، لكن أعتقد أن برشلونة يملك لاعبين مدرَّبين على التكيف مع فكره”.



وواصل: “لقد كنا في مرحلة صعبة لأن ديمبلي أصيب، ومن قبله أنا، وهي عوامل تؤثر على الفريق؛ إذا كان هناك 4 أو 5 مهاجمين وأصيب اثنان، فهذا يقلق، كان لديهم إمكانية التوقيع مع مهاجم آخر، وهو أمر مرحب به لأنه من شأنه أن يساعد الفريق، لكن هذا لا يعني أن النادي مطلوب أن يكون في أعلى مستوى، نحن برشلونة، وهذا يجعلنا دائماً نرغب في الفوز بالدوري ودوري الأبطال”.



وعلق سواريز عن توقف النشاط في أوروبا، بسبب فيروس كورونا، قائلاً: “بالتأكيد حريصون على العودة للعب، ولكن وفقاً لما نعيشه حالياً سواء في إسبانيا، أو إيطاليا، وأوروغواي، فصحة الأشخاص فوق أي شيء”.



واختتم حديثه قائلاً: “عليك اتخاذ الاحتياطات وأن تكون واقعياً، لأن الناس لا ينتظرون رؤية مباراة لكرة القدم، إنهم ينتظرون أن يتمكنوا من الخروج، والاستمتاع دون خوف، والذهاب إلى الحديقة مع أطفالهم، والاستمتاع بالحياة مرة أخرى، كرة القدم ستعود عاجلاً أم آجلاً مثلها مثل الدراسة والعمل”.



المصدر: مواقع الكترونية