رياضة | عاجل- تريزيجيه يحسم وجهته في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- تريزيجيه يحسم وجهته في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي بأن الحديث عن مستقبله في الموسم المقبل سابق لأوانه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"ملتزم بعقدي مع أستون فيلا لمدة 5 مواسم وكان حلم من أحلامي أن ألعب في الدوري الإنجليزي ولا أهتم حاليا بما سيحصل غدا فالحديث عن الموسم المقبل سابق لأوانه".

وأشار :"من المفترض أن نعود الأسبوع المقبل للتدريبات، لكن لا نعلم هل سيعود الدوري مثلما تحدد في نهاية إبريل أم لا"

وأوضح :"أخوض التدريبات بشكل يومي حتى أكون جاهز لأي قرار في أوي وقت".

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وأوضح :"الجهاز الفني لمنتخب مصر على تواصل معي والكابتن أنيس الشعلاني مخطط الأحمال تحدث معي إذا ما أردت المساعدة".

وعن مشاركته في تحدي الخير قال"سعد تحدث معي وأبلغني بأن هناك تحدي النظافة من كورونا ولدينا الرغبة في فكرة أفضل من ذلك".

وتابع :"أبلغته بأن يبدأ وبعدما بدأ وقرر تحدي الخير، وبعدها أنا قبلت التحدي وقمت بتحميل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا" وزملائي في أستون فيلا ساروا على نفس النهج".

وأتم حديثه :"أنا اجتهد وأتعب وأشارك في منتخب مصر منذ 6 سنوات فالالتزام هو سر النجاح".