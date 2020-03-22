رياضة | كورونا يحكم.. 29 إصابة وحالتين وفاة في عالم كرة القدم (محدث باستمرار)



شهد العالم في الفترة الأخيرة كارثة كبرى بإنتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بل وأثر على الحياة في أغلب دول العالم أن لم تكن كل دول العالم.

إلغاء الدوريات العالمية بسبب كورونا وتسبب فيروس كورونا في إلغاء الدوريات العالمية أجمعها كالدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني وغيرها بالاضافه إلى البطولات الأوروبية كبطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي واليورو.

ولكن كانت الفاجعه الأكبر هي ظهور إصابات بين نجوم كرة القدم بفيروس كورونا وكانت النسبة الأكبر في إيطاليا بالطبع بل وظهرت حالة وفيات لنجوم كرة القدم بسبب الفيروس مما نشر الرعب أكثر بين الناس.

حالات الإصابة حتى الآن في عالم كرة القدم وتعرض أغلب نجوم كرة القدم وأغلب الأندية إلى إصابة بفيروس كورونا والتي سنستعرضها معكم في التقرير التالي:

-إيطاليا سجلت إيطاليا أكبر عدد إصابات بحالات كورونا حتى الآن سواء داخل كرة القدم أو خارجها ولكن بالنسبة لكرة القدم فقد أعلن نادي يوفنتوس عن إصابة 3 لاعبين وهم باولو ديبالا وروجاني وبليز ماتويدي.

بينما أعلن نادي سامبدوريا عن إصابة خمسة لاعبين بفيروس كورونا وهم: "مانولو جابياديني وعمر كولي وألبي إكدال وأنتونيو لا جومينا ومورتن تورسبي".

كما أعلن نادي ميلان عن إصابة كل من باولو مالديني أسطورة الفريق السابق ونجله دانييل مالديني مهاجم فريق الشباب بالنادي. Advertisements

-إسبانيا كشف نادي إسبانيول عن إصابة 7 لاعبين من لاعبي الفريق الأول بالنادي ولكن لم يعلن النادي عن هويتهم، فيما أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعب سلة فقط بفيروس كورونا ولكن قام بوضع جميع لاعبو الفريق في حجر صحي كإجراء وقائي.

-إنجلترا وقد تعرض كالوم هودسون أودوي لاعب نادي تشيلسي إلى إصابة بفيروس كورونا ولكنه تعافى منه سريعا، بينما أعلن نادي بورنموث عن 5 إصابات داخل الفريق الأول من بينهم "أرتورو بوروك" ولم يكشف عن باقي الأسماء.

فيما تعرض بعض لاعبو ليستر سيتي إلى إصابة بفيروس كورونا حسب ما أعلن النادي وتم وضع جميع اللاعبين في الحجر الصحي.

وتعرض أيضا ميكل أرتيتا مدرب نادي أرسنال إلى إصابة بفيروس كورونا وتم وضعه في الحجر الصحي ولكنه تماثل إلى الشفاء حاليا.

-البرتغال وسجلت البرتغال حالتين إصابة بفيروس كورونا حتى الآن من نجوم كرة القدم وهم جوزيه بسيرو مدرب منتخب فنزويلا وخورخي جيسوس مدرب نادي فلامينجو.

-ألمانيا وشهد الدوري الألماني ظهور حالة إصابة وحيدة بفيروس كورونا وهو وكا كيليان نجم نادي بارديون.

بالاضافه إلى إصابة أخرى في الدنمارك وهو توماس كالينبرج نجم منتخب الدنمارك السابق.

-حالات الوفيات وشهد عالم كرة القدم حتى الآن حالتين وفاة بسبب فيروس كورونا وهما لورنزو سانز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق وفرانشيسكو جاريسا مدرب نادي أتلتيكو بورتادا ألتا بمدينة مالاجا.