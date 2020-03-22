رياضة | سعد سمير: الأهلي مختلف هذا الموسم ويملك أفضل اللاعبين في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سمير: الأهلي مختلف هذا الموسم ويملك أفضل اللاعبين في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدن بالنادي الأهلي، إن النادي الأهلي مختلف هذا الموسم عن سابقه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الأهلي يسير بشكل جيد في إفريقيا وفي الدوري، وهناك ميزة في اللعب عن الموسم الماضي".

وتابع :"يوجد منافسة بين اللاعبين، فالنادي الأهلي يملك أفضل اللاعبين في مصر في جميع المراكز".

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وأشار :"الدوري هذا الموسم لم يفرز اللاعبين الذين من الممكن أن يحدث عليهم منافسة للتعاقد معهم".

وزاد :"وفرة المدافعين نقطة إيجابية في صالح الأهلي".

وأتم :"ياسر إبراهيم اجتهد وتدرب بشكل جيد وظهر بشكل مميز للغاية في الفترة الأخيرة، فظهوره أبرز دليل على تقارب مستويات لاعبي الأهلي".

