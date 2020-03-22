رياضة | خبر سار لجماهير برشلونة

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زف النجم الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني خبرا سارا لجماهير وعشاق البلاوجرانا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وأكد سواريز الذي يتواجد حاليًا في الحجر الصحي في منزله رفقة زوجته صوفيا وأطفاله الثلاثة أن عملية شفاءه من الإصابة تسير على ما يرام، وسيعود للفريق في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

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وقال سواريز في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية: ‘‘أتعافى بشكل سريع، تحدثت مع الأطباء وقالوا لي سوف أعود قريبًا، عندما يعود زملائي للعمل بعد الأزمة، سوف أكون معهم‘‘.

وأضاف: ‘‘لقد أعطوني الأطباء موعد العودة حتى بداية شهر مايو، ولكن بعد الاجتماعات التي أجريتها مع الأطباء مؤخرًا، وبسبب التطور الذي حدث لدي، ستكون عودتي أسرع مما كان متوقعًا، العمل الذي قمت به بمساعدة الأطباء ساعدني كثيرًا، وأعطاني القوة للعودة مبكرًا‘‘.